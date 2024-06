Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 101,63 USD.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 101,63 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 101,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,05 USD. Bisher wurden via New York 320.473 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.03.2024 auf bis zu 123,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,52 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,688 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Am 07.05.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent auf 21,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

