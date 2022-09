Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Donnerstagvormittag an

Um 09:22 Uhr ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 112,78 EUR. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 112,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 112,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157 Walt Disney-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,74 EUR erreichte der Titel am 10.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,95 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 10.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.504,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.022,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com