Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag massiv unter Druck

Um 04:22 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 12,3 Prozent auf 88,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,89 EUR. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74.046 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 153,12 EUR. 42,12 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 86,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,25 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 10.08.2022 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,80 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent auf 21.504,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.022,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2023 wird am 07.02.2023 erwartet.

