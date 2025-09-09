Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittwochnachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 116,22 USD.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 116,22 USD ab. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 115,81 USD. Bei 117,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.421 Walt Disney-Aktien.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 45,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Walt Disney-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,952 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,86 USD im Jahr 2025 aus.

