Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 109,98 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 109,98 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 110,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 110,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 179.006 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 13,36 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 37,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,887 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,58 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,05 Mrd. USD in den Büchern standen.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 5,87 USD im Jahr 2025 aus.

