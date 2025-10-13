Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Abend fester

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 110,26 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 110,26 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 110,94 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 110,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 456.738 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 124,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. 13,07 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 37,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,887 USD je Walt Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,87 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

