Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Mittwochnachmittag an

Walt Disney im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 109,30 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 109,30 USD. Bei 109,60 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.168 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 11,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 30,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,828 USD je Walt Disney-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 127,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,42 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

