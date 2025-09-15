Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Plus
Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 115,98 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 115,98 USD zu. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,16 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,44 USD. Bisher wurden heute 162.029 Walt Disney-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,94 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,952 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 23,58 Mrd. USD gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,86 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
