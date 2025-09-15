Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend im Aufwind

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 116,43 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 116,43 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,50 USD. Bei 115,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 416.471 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,20 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

