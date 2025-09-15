Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend im Aufwind
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Walt Disney. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 116,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 116,43 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,50 USD. Bei 115,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 416.471 Walt Disney-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,20 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,952 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 5,86 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingebracht
Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
Analysen zu Walt Disney
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2022
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.2020
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen