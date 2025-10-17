DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.277 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Walt Disney im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag fester

17.10.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag fester

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
92,96 EUR -0,04 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 110,00 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,18 USD aus. Bei 109,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 421.676 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,34 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,750 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,887 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 23,58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,05 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,87 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
