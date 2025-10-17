DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.299 +0,2%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.686 +0,6%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,34 +0,5%Gold4.219 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Aktienkurs im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagabend fester

17.10.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 110,64 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
92,96 EUR -0,04 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Walt Disney legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 110,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,37 USD. Bei 109,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 780.423 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,60 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,887 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen