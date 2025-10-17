Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagabend fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 110,64 USD zu.

Das Papier von Walt Disney legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 110,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,37 USD. Bei 109,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 780.423 Walt Disney-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,60 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,887 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

