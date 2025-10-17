Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Freitagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 110,64 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Walt Disney legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 110,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Walt Disney-Aktie bei 111,37 USD. Bei 109,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 780.423 Walt Disney-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 124,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,60 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,887 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walt Disney
Analysen zu Walt Disney
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2022
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.2020
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen