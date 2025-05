Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 111,87 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 111,87 USD. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 111,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 112,10 USD. Zuletzt wurden via New York 198.059 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 118,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,02 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,835 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,81 USD gegenüber -0,01 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,77 USD je Walt Disney-Aktie.

