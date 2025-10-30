Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 112,75 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 112,75 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 112,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,86 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 257.610 Aktien.
Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,96 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,887 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.
Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2022
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.2020
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
