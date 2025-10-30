DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.698 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag gefragt

30.10.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 112,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
97,23 EUR 2,40 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 112,75 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 112,85 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,86 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 257.610 Aktien.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,96 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,750 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,887 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,92 USD gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,30 Prozent auf 23,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Erste Schätzungen: Walt Disney legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren verdient

Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

