Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit Abschlägen

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 110,60 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 110,60 USD. Bei 110,18 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 111,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 396.503 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,887 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 23,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Walt Disney die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 5,87 USD je Aktie aus.

