Versprechen gebrochen: Disney+ entfernt ohne Ankündigung mehrere Filme

• Disney+ entfernt Inhalte• Darum bricht Disney sein Versprechen• Abonnenten werden nicht informiert

Disney+ nahm erneut Filme aus seinem Videoangebot

Walt Disneys Streaming-Dienst Disney+ löschte in den USA einige seiner Disney-Klassiker aus seinem Angebot, das berichtet der Blog What‘s On Disney Plus. Laut diesem hat Walt Disney mehrere Eigenproduktionen aus der Videothek entfernt. Dabei handelt es sich um "Die Hexe und der Zauberer", "Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer" und "Garfield - der Film".

Das sind allerdings nur die jüngst entfernten Filme. Seit Januar sind dem Disney-Blog zufolge mindestens acht Streifen nicht länger für Disney+-Abonnenten verfügbar. Die entfernten Filme sind: "Kevin - Allein zu Haus", "Kevin - Allein in New York", "Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten", "Dr. Dolittle", "Flicka - Freiheit. Freundschaft. Abenteuer.", "Garfield 2", "Ungeküsst", "Die Tochter von Avalon", "Strange Magic", "The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration".

Disney+ bricht Versprechen - Darum werden Filme entfernt

Mit diesem Vorgehen handelte Disney bereits im Januar seiner ursprüngliche Aussage zuwider, Disney+ würde keine Filme aus seinem Angebot herausnehmen. Aber warum? Der Grund sind laufende Verträge mit anderen Firmen und Streaming-Anbietern. So besitzt Starz beispielsweise seit letztem Jahr Rechte an einigen Disney-Filmen, da es mit Disney einen Vertrag abschlossen hat. Disney selbst bestätigte die Entfernung der Filme aus lizenzrechtlichen Gründen, so Gizmondo. Außerdem fiel dem Blog What‘s On Disney Plus auf, dass es sich bei vielen der entfernten Titel um 20th-Century-Fox-Filme handelt.

Langfristig ist Disney aber bemüht, seine Eigenproduktionen nur noch auf dem eigenen Kanal Disney+ zur Verfügung zu stellen. Solange die Verträge mit der Konkurrenz jedoch noch laufen, braucht es etwas Geduld. Dass Disney diesmal sein Versprechen hält, gelöschte Titel schnellstmöglich wieder seinem Angebot hinzuzufügen, ist deutlich wahrscheinlicher. Das beweisen einige wieder hinzugefügte Filme wie "Die Tochter von Avalon", "Herkules und die Sandlot-Kids" und "Ungeküsst": Sie sind inzwischen wieder erhältlich.

Abonnenten werden nicht benachrichtigt

What’s On Disney Plus zufolge wurden Disney+-Abonnenten nicht über entfernte Filme informiert. Weder werden Kunden vorgewarnt, noch erhalten sie eine Nachricht, wenn ein Inhalt eliminiert wurde. Glaubt man dem Blog, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern. Die Konkurrenz geht das anders an: Netflix und Co. haben teilweise eine eigene Rubrik für Titel, die bald aus dem Sortiment genommen werden.

Dennoch müssen sich deutsche Kunden keine Sorgen machen, da die meisten der lizenzbedingten Filmentfernungen nur den US-amerikanischen Raum betreffen. Disney+ wird am 24.03.2020 in Deutschland anlaufen, der Starttermin wurde um eine Woche vorgezogen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com, gary718 / Shutterstock.com