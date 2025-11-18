DAX23.183 -1,7%Est505.542 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,3%Nas22.517 -0,8%Bitcoin78.807 -0,7%Euro1,1599 +0,1%Öl63,91 -0,2%Gold4.071 +0,6%
Donohoe tritt als Präsident der Eurogruppe zurück

18.11.25 15:19 Uhr

DOW JONES--Der Präsident des Rats der Finanzminister des Euroraums (Eurogruppe), Paschal Donohoe, hat seinen Rücktritt erklärt. Wie Donohoe mitteilte, will er künftig als Managing Director und Chief Knowledge Officer der Weltbank arbeiten. Er reichte zugleich seinen Rücktritt vom Amt des Finanzministers Irlands ein. Nach den Regeln der Eurogruppe muss ein Nachfolger so schnell wie möglich ernannt werden. Bis dahin amtiert Zyperns Finanzminister Makis Keravnos.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.comn

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 09:19 ET (14:19 GMT)