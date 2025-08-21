DAX24.264 -0,4%ESt505.464 -0,5%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1701 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Kursentwicklung

Douglas Aktie News: Douglas am Vormittag mit Kurseinbußen

25.08.25 09:24 Uhr
Douglas Aktie News: Douglas am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Douglas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Douglas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,10 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
12,22 EUR -0,12 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Douglas befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,10 EUR ab. Bei 12,10 EUR markierte die Douglas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.422 Douglas-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,087 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,63 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Douglas am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,70 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Douglas mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 977,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent gesteigert.

Douglas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Douglas die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Douglas-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Douglas-Aktie

Douglas-Aktie mit Kurssprung: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke

Douglas-Aktie fällt zurück: Douglas schneidet besser als befürchtet ab

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schließt mit Verlusten

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyDeutsche Bank AG
15.05.2025Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Douglas NeutralUBS AG
15.05.2025Douglas NeutralUBS AG
26.03.2025Douglas NeutralUBS AG
23.01.2013DOUGLAS haltenequinet AG
14.12.2012DOUGLAS haltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen