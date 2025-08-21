Douglas Aktie News: Douglas am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Douglas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Douglas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,10 EUR nach.

Das Papier von Douglas befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,10 EUR ab. Bei 12,10 EUR markierte die Douglas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.422 Douglas-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,087 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,63 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Douglas am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,70 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Douglas mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 977,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent gesteigert.

Douglas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Douglas die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Douglas-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

