Douglas Aktie News: Douglas am Vormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Douglas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Douglas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 12,10 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Douglas befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,10 EUR ab. Bei 12,10 EUR markierte die Douglas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.422 Douglas-Aktien umgesetzt.
Am 28.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,86 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,087 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,63 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Douglas am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,70 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Douglas mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 977,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,17 Prozent gesteigert.
Douglas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Douglas die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Douglas-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Douglas-Aktie
Douglas-Aktie mit Kurssprung: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Douglas-Aktie fällt zurück: Douglas schneidet besser als befürchtet ab
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schließt mit Verlusten
Ausgewählte Hebelprodukte auf Douglas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Douglas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Douglas AG
Analysen zu Douglas AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|23.01.2013
|DOUGLAS halten
|equinet AG
|14.12.2012
|DOUGLAS halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2013
|DOUGLAS verkaufen
|Independent Research GmbH
|05.12.2012
|DOUGLAS verkaufen
|Frankfurter Tagesdienst
|04.12.2012
|DOUGLAS verkaufen
|National-Bank AG
|19.11.2012
|DOUGLAS reduce
|Commerzbank Corp. & Markets
|16.10.2012
|DOUGLAS underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen