Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Dow Jones-Performance im Blick

Der Dow Jones schloss den Dienstagshandel im Plus ab.

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,30 Prozent höher bei 44.556,04 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,905 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,42 Prozent höher bei 45.054,36 Punkten, nach 44.421,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44.597,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44.328,52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der Dow Jones bei 42.732,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 41.794,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38.654,42 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41.844,89 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,60 Prozent auf 153,22 USD), Apple (+ 2,10 Prozent auf 232,80 USD), Amazon (+ 1,95 Prozent auf 242,06 USD), NVIDIA (+ 1,71 Prozent auf 118,65 USD) und Salesforce (+ 1,44 Prozent auf 344,14 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-9,07 Prozent auf 90,74 USD), Coca-Cola (-1,07 Prozent auf 62,67 USD), Home Depot (-0,93 Prozent auf 394,50 EUR), Walt Disney (-0,61 Prozent auf 113,30 USD) und UnitedHealth (-0,50 Prozent auf 545,45 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 47.795.805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,319 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,55 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net