Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell

Dow Jones-Performance im Fokus

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 44.373,06 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,005 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,431 Prozent auf 44.401,38 Punkte an der Kurstafel, nach 44.593,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.104,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44.467,21 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 41.938,45 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 12.11.2024, bei 43.910,98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 12.02.2024, einen Wert von 38.797,38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 4,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41.844,89 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,36 Prozent auf 182,90 USD), Apple (+ 1,25 Prozent auf 235,53 USD), Walmart (+ 0,92 Prozent auf 103,41 USD), Nike (+ 0,80 Prozent auf 71,91 USD) und Coca-Cola (+ 0,64 Prozent auf 68,03 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Home Depot (-2,69 Prozent auf 390,55 EUR), Caterpillar (-2,15 Prozent auf 354,45 USD), Sherwin-Williams (-1,54 Prozent auf 355,80 USD), NVIDIA (-1,50 Prozent auf 130,81 USD) und Chevron (-1,46 Prozent auf 155,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.652.598 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,368 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,66 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net