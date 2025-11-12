DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.116 +0,3%Euro1,1572 -0,1%Öl64,97 -0,3%Gold4.111 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie 2026 antreiben könnte Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie 2026 antreiben könnte
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten

12.11.25 04:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Alle Meldungen der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX werden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Bei der Erstellung der Meldungen wird regelmäßig das Sechs-Augen-Prinzip (Erstellung, Prüfung, zusätzliche Freigabe) angewendet. Jede/r Redakteur/in der dpa-AFX unterzeichnet einen internen Code of Conduct, der spezifische dpa-AFX Regelungen zur Wahrung der publizistischen Unabhängigkeit vorgibt und deren Einhaltung dpa-AFX individuell mit einem externen Audit überprüfen lassen kann.

Wer­bung

Meldungen zu Anlageempfehlungen/Finanzanalysen von Dritten fassen diese lediglich zusammen bzw. geben sie in Auszügen wieder. Die Meldungen stellen aber weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Abschluss bestimmter Finanzgeschäfte dar.

Darüber hinaus ersetzen sie nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden), die bei Verwendung der Meldungen für die eigene Anlageentscheidung unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Auf den Inhalt der Finanzanalyse/Anlageempfehlungen selbst hat dpa-AFX keinen Einfluss, verantwortlich dafür ist ausschließlich das jeweils für die Erstellung verantwortliche Unternehmen.

Hinweise zu etwaig bestehenden Interessen bzw. Interessenkonflikten hinsichtlich der Finanzinstrumente, auf die sich die Meldungen der dpa-AFX beziehen, werden auf der folgenden Internetseite offengelegt: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html