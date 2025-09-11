DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Notierung im Blick

Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Nachmittag ins Plus

12.09.25 16:10 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 67,50 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 67,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 67,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.628 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 8,30 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 59,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Drägerwerk die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

