Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zieht am Vormittag an

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 61,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 61,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 61,20 EUR. Bei 61,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 432 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 69,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 11,94 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 76,00 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 730,30 Mio. EUR im Vergleich zu 735,82 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

