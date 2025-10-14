Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit KursVerlusten

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 66,30 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:34 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 66,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 66,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.796 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 36,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

