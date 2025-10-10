DAX24.597 -0,1%Est505.620 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.076 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Blick auf Drägerwerk-Kurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Freitagnachmittag tiefer

10.10.25 16:09 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 65,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
52,60 EUR 0,80 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 64,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.746 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,12 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 5,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

