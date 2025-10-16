Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk springt am Vormittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 72,30 EUR zu.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,7 Prozent auf 72,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,20 EUR an. Bei 71,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.611 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,20 EUR erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 1,23 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Drägerwerk gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 784,67 Mio. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet