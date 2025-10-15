Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 1,2 Prozent auf 67,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 67,60 EUR. Mit einem Wert von 67,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 37,57 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

