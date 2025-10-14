Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 66,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,80 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 66,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 58,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

