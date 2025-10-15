Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag kaum bewegt

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Drägerwerk-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Drägerwerk-Aktie um 11:45 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 66,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 67,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 8,62 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,85 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 779,99 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

