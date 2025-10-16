DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

16.10.25 16:08 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 12,2 Prozent auf 75,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 12,2 Prozent auf 75,30 EUR. Bei 75,60 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 71,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 53.238 Stück.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,85 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

