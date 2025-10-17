GNW-News: Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

Werte in diesem Artikel

^LONDON, Ontario, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR168&utm_

Wer­bung Wer­bung

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft

der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle,

Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert

umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei

Monate bis zum 31. August 2025 vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt

Wer­bung Wer­bung

gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in

kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

?Aduro hat seine Dynamik auf dem Weg zur Marktreife fortgesetzt und im ersten

Quartal des Geschäftsjahres 2026 große Fortschritte gemacht", so Ofer Vicus,

Chief Executive Officer von Aduro.?Der Bau unserer Pilotanlage für das

Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process,?NGP") kam voran,

Wer­bung Wer­bung

sodass das Projekt für den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten im September

vorbereitet war. Darüber hinaus haben wir den Grundstein für das

Demonstrationsanlagenprogramm gelegt und nach Quartalsende ein weltweites

Standortauswahlverfahren eingeleitet, wobei der Fokus auf Standorten in Kanada,

Europa und Mexiko liegt. Außerdem haben wir erste Tests mit Kunstrasenabfällen

als potenziellem Ausgangsmaterial für unsere patentrechtlich geschützte

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") abgeschlossen. Mit dem Zuwachs an wichtigen

Führungskräften, der Vertiefung von Industriepartnerschaften und der erhöhten

Sichtbarkeit durch technisches und Investoren-Engagement ist Aduro für das

zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 gut aufgestellt."

?Unsere gestärkte Bilanz nach dem Börsengang im Juni verschafft uns die

finanzielle Flexibilität, unsere Pilotanlage fertigzustellen und unsere

Planungen im Demonstrationsmaßstab voranzutreiben", ergänzt Mena Beshay, Chief

Financial Officer von Aduro.?Wir konzentrieren uns darauf, unsere

Ausgabendisziplin beizubehalten und gleichzeitig weiter in Forschung und

Entwicklung sowie in strategische Wachstumsinitiativen zu investieren, die eine

langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre ermöglichen."

Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights

(Dreimonatszeitraum zum 31. August 2025)

* Der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 44.500 CAD, ein

Nettorückgang von 19 % gegenüber 55.000 CAD im ersten Quartal 2025. Die

derzeitigen Einnahmen des Unternehmens werden durch die Erbringung von

Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen zur Evaluierung der

Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen

sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der

Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die

Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten,

laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

* Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal 2026

auf 6.325.018 CAD, verglichen mit 2.462.532 CAD im ersten Quartal 2025. Dies

ist in erster Linie auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen

aktienbasierten Vergütung, einem nicht zahlungswirksamen Verlust aus der

Neubewertung der derivativen finanziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens

sowie auf verstärkte Forschungs- und Entwicklungs- sowie Technologie-

Skalierungsaktivitäten, die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden im

Einklang mit dem Wachstum des Unternehmens und zusätzliche

Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an

der Nasdaq im November 2024 zurückzuführen.

* Das bereinigte EBITDA betrug (2.254.384) CAD im ersten Quartal 2026,

gegenüber (1.746.748) CAD im ersten Quartal 2025.

* Zum 31. August 2025 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 6,7

Millionen CAD, verglichen mit 5,1 Millionen CAD im vierten Quartal 2025, was

einem Anstieg von 1,6 Millionen CAD entspricht. Dies war in erster Linie auf

laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-

Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.

* Das Unternehmen verfügte zum 31. August 2025 über eine solide

Liquiditätsposition in Höhe von 15,09 Millionen CAD, verglichen mit 6,96

Millionen CAD im vierten Quartal 2025.

Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) auf den Betriebsverlust (GAAP)

(CAD $) Q1 FY2026 Q1 FY2025

-------------------------------------------------------------------------------

Loss from operations (GAAP) $(6,325,018 ) $(2,462,532 )

-------------------------------------------------------------------------------

Add: Share-based compensation (non-cash) $2,461,554 $589,051

Add: Change in fair value of derivative financial

liability (non-cash) $1,548,663 $ -

Add: Depreciation and amortization $142,212 $126,733

Deduct: Other Income $(81,795 ) $ -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,254,384 ) $(1,746,748 )

-------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen der Anpassungen:

* Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen

und -prämien.

* Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen

Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der

Neubewertung von Finanzinstrumenten.

* Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht

zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachanlagen und

immateriellen Vermögenswerten

* Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das

Betriebsergebnis einbezogen wurden.

Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen (für das am 31. August 2025

endende Quartal)

Q1 FY2026 Q1 FY2025

(CAD $) (Ended Aug 31, 2025) (Ended Aug 31, 2024) % Change

----------------------------------------------------------------------------

Revenue $44,500 $55,000 -19%

Loss from operations $6,325,018 $2,462,532 157%

Adjusted EBITDA $(2,254,384 ) $(1,746,748 ) 29%

Q1 FY2026 Q4 FY2025

(CAD $) (Ended Aug 31, 2025) (Ended May 31, 2025) % Change

-------------------------------------------------------------------------------

Property, plant & equipment $5,599,060 $4,109,459 36%

Cash position $15,086,091 $6,957,846 117%

Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Highlights in Bezug auf das

Unternehmen und nachfolgende Ereignisse

Gestärkte Kapitalbasis durch Börsengang in den USA

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Closing-of-Underwriters-Over-

Allotment-Option-in-Public-

Offering/default.aspx?utm_source=PublicOffering&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr

essRelease)

Im Juni 2025 schloss Aduro eine erfolgreiche Emission in den USA ab, bei der

durch den Verkauf von 1.090.048 Stammaktien und begleitenden Optionsscheinen

rund 9,2 Mio. US-Dollar an Bruttoerlösen erzielt wurden. Das Angebot verbesserte

die Kapitalposition des Unternehmens und erzielte die Mittel, um die

Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage zu unterstützen, die Planung der

Demonstrationsanlage voranzutreiben und die laufenden Forschungs- und

Entwicklungsinitiativen auszuweiten.

Gestärkte Führung zur Unterstützung der operativen Umsetzung

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Welcomes-David-Weizenbach-as-Chief-

Operating-

Officer/default.aspx?utm_source=AduroCOO&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressRele

ase)

Im Laufe des Quartals ernannte Aduro David Weizenbach, P.Eng., zum Chief

Operating Officer, und erweiterte damit die Führungskapazität von Aduro auf dem

Weg zum kontinuierlichen Pilotbetrieb. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in

den Bereichen technische Leitung, Betrieb und industrielle

Technologieintegration, darunter in leitenden Positionen bei NOVA Chemicals, war

Herr Weizenbach bereits maßgeblich an der Entwicklung von operativen

Rahmenstrukturen und Sicherheitssystemen für die NGP-Pilotanlage beteiligt.

Seine Erfahrung in der Leitung komplexer technischer Umgebungen und der

Begleitung von Unternehmen bei technologischen Umstellungen wird die

Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage unterstützen und den Grundstein für die

Demonstrationsanlage des Unternehmens sowie die zukünftige kommerzielle Nutzung

legen.

Zuteilung von Aktienoptionen und RSUs

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Announces-Grant-of-Stock-Options-and-

RSUs?utm_source=AduroStockOptionsRSUs&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressRelease

)

Im Juli 2025 gewährte Aduro bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern

und Beratern des Unternehmens insgesamt 743.500 Aktienoptionen (Option) zum Kauf

von bis zu 743.500 Stammaktien des Unternehmens. Die Optionen können innerhalb

von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 13,50 CAD pro

Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei

Jahren ab dem Datum der Optionsgewährung monatlich unverfallbar. Darüber hinaus

gewährte das Unternehmen einem Berater des Unternehmens 100.000 Restricted Share

Units des Unternehmens.

Branchenkooperation zur Förderung des Kunststoffrecyclings

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Joins-Plastics-Industry-Association-and-

Polystyrene-Recycling-Alliance-to-Support-Industry-Collaboration-on-Recycling-

Innovation/default.aspx?utm_source=PlasticsPSRA&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr

essRelease)

Im Juli 2025 trat Aduro formell der Plastics Industry Association (PLASTICS) und

ihrer Polystyrol Recycling Alliance (PSRA) bei und erweiterte damit das

Engagement des Unternehmens innerhalb der Kunststoff-Wertschöpfungskette. Die

Mitgliedschaft in diesen Organisationen verbindet Aduro mit

Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen und Markeninhabern, die gemeinsam an

der Verbesserung der Recycling-Infrastruktur und der Förderung von

Kreislaufwirtschaftslösungen arbeiten. Durch die Mitgliedschaft bei PSRA bringt

Aduro technische Erkenntnisse aus seinem Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT)-

Programm ein, das sich auf die Umwandlung von Polystyrol in Kohlenwasserstoff-

Zwischenprodukte konzentriert, und unterstützt damit die Bemühungen der

Industrie, skalierbare Recyclingpfade und realisierbare Endmärkte für dieses

schwierige Material zu schaffen.

Evaluierung von Kunstrasen als Ausgangsmaterial

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Investigates-Chemical-Recycling-Pathway-

for-Synthetic-Turf-

Waste/default.aspx?utm_source=SyntheticTurf&utm_campaign=PR168&utm_medium=PressR

elease)

Im Juli 2025 schloss Aduro die Prüfung von Kunstrasenabfällen - einer komplexen

Mischung aus Polymeren, die üblicherweise in Sport- und

Landschaftsbauanwendungen eingesetzt wird - unter Verwendung seiner

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) ab. Die Studie zeigte, dass das Verfahren in

der Lage ist, die Polyolefinkomponenten von Kunstrasen unter kontrollierten

Bedingungen in kürzerkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln, was die

Anpassungsfähigkeit von HCT an gemischte und verunreinigte Materialien

unterstreicht, die normalerweise schwer zu recyceln sind. Die getesteten

Kunstrasenproben wurden von einem globalen Interessenvertreter der Branche zur

Verfügung gestellt, und weitere Parteien haben ihr Interesse an einer weiteren

Evaluierung bekundet, was die wachsende Nachfrage des Sektors nach chemischen

Recyclinglösungen widerspiegelt.

Marketing- und Kommunikationsinitiativen

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Initiates-Marketing-

Campaign/default.aspx?utm_source=AduroMarketing&utm_campaign=PR168&utm_medium=Pr

essRelease)

Im August 2025 startete Aduro ein Marketing- und Investoren-

Sensibilisierungsprogramm mit The Investing Authority (TIA), Stocktwits und LFG

Equities Corp., um das Markenbewusstsein zu stärken und die Sichtbarkeit zu

erhöhen, da die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage des Unternehmens immer näher

rückt.

Im September beauftragte das Unternehmen KCSA Strategic Communications mit der

Leitung seiner nordamerikanischen Public-Relations-Strategie, einschließlich

Medienarbeit, Unternehmensbotschaften und Markenpositionierung. Zusammengenommen

erhöhen diese Initiativen die Kommunikationsreichweite von Aduro und verstärken

den Kontakt zu Investoren, Partnern und Interessengruppen der Branche, während

das Unternehmen seine operativen Meilensteine vorantreibt.

Nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (?NGP") geht in die

Inbetriebnahmephase (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-

releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Provides-Update-on-NGP-Pilot-

Plant-

Progress/default.aspx?utm_source=PilotPlantUpdate&utm_campaign=PR168&utm_medium=

PressRelease)

In dem Quartal, das im August 2025 endete, hat Aduro den Bau seiner NGP-

Pilotanlage zusammen mit dem Engineering-Partner Zeton Inc. vorangetrieben.

Siemens machte ebenfalls Fortschritte bei der Integration der Automatisierungs-

und Kontrollsysteme und unterstützte den Übergang zur

Inbetriebnahmebereitschaft. Im Londoner Werk wurden die Vorbereitungsarbeiten

für den Standort - einschließlich der Aufrüstung der Heizungs-, Lüftungs- und

Klimaanlagen, der Elektrik und der Labormodifikationen - abgeschlossen, während

die Arbeiten zur Erweiterung der Büroräume und zur Systemdokumentation

fortgesetzt wurden. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu

beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten

wurden im September an den Standort geliefert. Mit diesen Meilensteinen wurde

das Projekt auf den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten vorbereitet.

Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was

einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise

Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den

Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des

Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen,

dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.

Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme des

Produktrückgewinnungssystems, in der die vollständige Systemintegration des

Programms vorangetrieben wird. Die Inbetriebnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit

Zeton, Siemens und den internen F&E- und Betriebsteams von Aduro, wobei der

Schwerpunkt weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und

Qualitätssicherung liegt.

Konferenzteilnahme und globales Engagement

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-September-Conferences-

and-Initiates-Public-Relations-

Campaign/default.aspx?utm_source=AduroInvestorConference&utm_campaign=PR168&utm_

medium=PressRelease)

Nach dem Quartalsende nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und

Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil. Das Unternehmen

präsentierte sich auf der H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment

Conference und dem Gabelli Funds PFAS Symposium, wo CEO Ofer Vicus über die

Fortschritte des Unternehmens bei der Skalierung seiner Hydrochemolytic(TM)-

Technologie und den Fortschritten bei den Vermarktungsinitiativen berichtete.

Aduro war auch auf führenden technischen und industriellen Veranstaltungen

vertreten, darunter die International Refining and Petrochemical Conference

(IRPC) 2025 in Houston (https://investors.adurocleantech.com/press-

releases/press-releases-details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Participate-in-

September-Technical-Conferences-Across-Europe-and-North-

America/default.aspx?utm_source=AduroTechnicalConferences&utm_campaign=PR168&utm

_medium=PressRelease), die K 2025-Messe in Düsseldorf

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-to-Present-at-Leading-Industry-Events-in-

October/default.aspx?utm_source=AduroOctConfernce&utm_campaign=PR168&utm_medium=

PressRelease), Pyroliq 2025 in Italien, die Circular Plastics Conference in

Brüssel und die Sustainability in Packaging Europe in Spanien. Außerdem nahm

Aduro Clean Technologies Europe an der Niederländischen Handelsdelegation zur

Expo 2025 (https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Europe-Joins-Dutch-Trade-Delegation-at-

Expo-

2025OsakaJapan/default.aspx?utm_source=AduroJapanExpo25&utm_campaign=PR168&utm_m

edium=PressRelease) in Osaka teil, was die wachsende globale Präsenz und das

Engagement des Unternehmens bei der Förderung des chemischen Recyclings, der

Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und der Innovation nachhaltiger Materialien

unterstreicht.

Einleitung des Demonstrationsanlagenprogramms

(https://investors.adurocleantech.com/press-releases/press-releases-

details/2025/Aduro-Clean-Technologies-Advances-Demonstration-Plant-Program-

Begins-Global-Site-Selection-

Project/default.aspx?utm_source=AduroDemoSiteSearch&utm_campaign=PR168&utm_mediu

m=PressRelease)

Im Oktober 2025 leitete Aduro den Standortauswahlprozess für seine geplante

Demonstrationsanlage ein, die die nächste Phase der Skalierung seiner

Hydrochemolytic(TM)-Technologie darstellt. Die Evaluierung konzentriert sich auf

die Identifizierung von Industriestandorten mit geeigneter Infrastruktur, Zugang

zum Ausgangsmaterial, logistischer Anbindung und regulatorischer Kompatibilität,

um einen kontinuierlichen Betrieb und eine zukünftige kommerzielle Nutzung zu

unterstützen.

Das Design der Demonstrationsanlage wird auf der als Grundlage dienenden NGP-

Pilotanlage aufbauen, was eine Validierung der Prozessleistung unter nahezu

kommerziellen Bedingungen ermöglicht. Es sind bereits die ersten technischen

Arbeiten im Gange, um die Anforderungen an das System und die Leistungskriterien

als Vorbereitung der Detailplanung und Zusammenarbeit mit Partnern zu

definieren.

Vollständige Kopien des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses des

Unternehmens und der Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate zum

31. August 2025 sind unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca)

und auf EDGAR (www.sec.gov) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (?EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative

zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und

bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind

daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber

vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor

aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von

derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten

Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte

EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche

Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als

Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und

Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame

aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des

beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem

EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das

bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie

die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des

Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht.

Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden

Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen

tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro

widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der

Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das

Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro

und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet

werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS

vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht

mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser

bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21.

Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische

Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der

Erwartung oder Prognose von Aduro Clean Technologies Inc. (?Aduro" oder das

?Unternehmen") zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können,

sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: der Zeitplan, der

Umfang und der Fortschritt bei der Inbetriebnahme der Pilotanlage für das

Verfahren der nächsten Generation (NGP); der voraussichtliche Übergang vom Bau

zum kontinuierlichen Betrieb der Pilotanlage; die Entwicklung, der Entwurf und

das Standortauswahlverfahren für die geplante Demonstrationsanlage; die

Skalierbarkeit, die Anpassbarkeit und das kommerzielle Potenzial der

Hydrochemolytic(TM)-Technologie (?HCT") des Unternehmens, einschließlich ihrer

Anwendung auf Kunstrasen und Polystyrol-Ausgangsmaterialien; die erwarteten

Vorteile der Ernennung von Führungskräften, einschließlich der operativen

Auswirkungen des neuen Chief Operating Officer; die erwarteten Ergebnisse der

Branchenkooperationen, einschließlich der Mitgliedschaft bei der Polystyrol

Recycling Alliance; die erwarteten Auswirkungen von Marketing- und Investoren-

Sensibilisierungsinitiativen auf den Bekanntheitsgrad der Marke und das

Engagement der Interessenvertreter; die Überzeugung des Unternehmens, dass seine

gestärkte Bilanz das strategische Wachstum unterstützen wird, einschließlich der

Fertigstellung der Pilotanlage und des Fortschreitens der Planung der

Demonstrationsanlage; die Erwartung, dass die Inbetriebnahmedaten in die Planung

und Konstruktion der Demonstrationsanlage einfließen werden; und die Absicht des

Unternehmens, die Disziplin in Bezug auf das Budget aufrechtzuerhalten und

gleichzeitig in die langfristige Wertschöpfung zu investieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen,

Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens. Dies umfasst: den

erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss der Bau- und

Inbetriebnahmeaktivitäten; die Verfügbarkeit geeigneter Industriestandorte und

Infrastrukturen für die Demonstrationsanlage; die technische Durchführbarkeit

und Skalierbarkeit von HCT unter kontinuierlichen Durchflussbedingungen; das

anhaltende Interesse und Engagement von Interessengruppen und potenziellen

Partnern aus der Branche; stabile Regulierungs- und Marktbedingungen, die die

Vermarktung unterstützen; und einen angemessenen Zugang zu Kapital und

Ressourcen zur Finanzierung geplanter Initiativen.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und

anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen. Dazu gehören:

Verzögerungen oder unvorhergesehene Herausforderungen bei Bau, Inbetriebnahme

oder Hochskalierung; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Partner

oder Infrastrukturen zu erhalten bzw. zu gewinnen; technische Einschränkungen

oder unerwartete Leistungsprobleme bei der HCT; Änderungen der regulatorischen,

ökologischen oder Marktbedingungen; Unterbrechungen der Lieferkette oder

Kosteneskalationen; Finanzierungsengpässe oder Veränderungen in der

Anlegerstimmung; und Risiken im Zusammenhang mit neuen Technologien und der

Vermarktung im Frühstadium.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94432c7f-9c3f-43c8-

b1e7-85e53e8dcfaa

Â°