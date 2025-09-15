Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 66,00 EUR.

Um 11:36 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 66,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 65,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.624 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 9,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 784,67 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

