Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit roter Tendenz

Drägerwerk im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 65,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 15:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 65,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 65,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 2.377 Stück.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 56,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR im Vergleich zu 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

