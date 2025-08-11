DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Blick auf Drägerwerk-Kurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Montagmittag ausgebremst

18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 66,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,20 EUR -0,20 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 11:40 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 66,90 EUR. Bei 66,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 317 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

