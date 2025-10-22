Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 75,70 EUR.
Die Drägerwerk-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 75,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 75,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 4.629 Aktien.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 44,25 Prozent Luft nach unten.
Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.
Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 784,67 Mio. EUR gelegen.
Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,03 EUR je Aktie.
