Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 76,10 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 76,10 EUR. Bei 76,10 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,10 EUR. Zuletzt wechselten 366 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,50 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. 1,84 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,89 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,60 Prozent zurück. Hier wurden 779,99 Mio. EUR gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

