Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 76,80 EUR nach.
Die Drägerwerk-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 76,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 76,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.731 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 77,40 EUR erreichte der Titel am 20.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 45,05 Prozent sinken.
Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,89 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.
Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 784,67 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
