Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Minus

21.10.25 16:08 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 76,30 EUR ab.

Draegerwerk AG & Co. KGaA
59,20 EUR 0,20 EUR 0,34%
Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 76,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 76,00 EUR. Bei 76,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.484 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit Abgaben von 44,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
