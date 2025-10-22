Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 75,90 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 15:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 75,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,40 EUR nach. Bei 76,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.015 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,40 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.07.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,03 EUR je Aktie.

