Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 77,50 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 77,50 EUR. Bei 77,50 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 984 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 42,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 83,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 779,99 Mio. EUR – eine Minderung von 0,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 784,67 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,12 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Drägerwerk-Aktie sehr stark: Optimismus für 2025

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen