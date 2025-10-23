DAX24.105 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Aktie im Blick

Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Drägerwerk

23.10.25 12:04 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 76,60 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 76,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 76,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.049 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 81,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Drägerwerk ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 779,99 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren verdient

Drägerwerk-Aktie sehr stark: Optimismus für 2025

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor einem Jahr abgeworfen

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

