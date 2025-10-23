Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 76,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 76,70 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,20 EUR nach. Bei 76,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.791 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,80 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 81,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,12 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

