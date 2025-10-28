Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 76,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich um 15:38 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 76,30 EUR. Bei 76,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 75,60 EUR. Bei 76,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.686 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 1,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Abschläge von 44,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR im Vergleich zu 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

