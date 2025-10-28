DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag nahe Nulllinie

28.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Drägerwerk hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 76,30 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
61,60 EUR 0,60 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 76,30 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,30 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 76,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 148 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 80,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 784,67 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

