Drägerwerk Aktie News: Anleger schicken Drägerwerk am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 76,60 EUR abwärts.

Um 15:44 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 76,60 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,10 EUR nach. Bei 77,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.450 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,12 EUR je Aktie belaufen.

