Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Aktienentwicklung

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag ohne große Veränderung

24.10.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 77,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
59,40 EUR -0,40 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:35 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 77,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 77,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,70 EUR nach. Bei 77,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.900 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 77,80 EUR. Gewinne von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 45,48 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

