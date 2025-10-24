Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 77,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 77,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 77,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 395 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 77,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,12 EUR im Jahr 2025 aus.

