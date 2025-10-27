Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag leichter

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 75,90 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 75,90 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,90 EUR. Bisher wurden heute 3.140 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 77,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 2,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 44,40 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 784,67 Mio. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,12 EUR je Aktie belaufen.

