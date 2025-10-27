Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag stärker

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 77,20 EUR. Bei 77,20 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.058 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 77,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Abschläge von 45,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,12 EUR im Jahr 2025 aus.

