Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AIXTRON präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Profil
Drägerwerk im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittwochvormittag

29.10.25 09:22 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 75,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
61,80 EUR 0,20 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 75,70 EUR zu. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 75,70 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.455 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,80 EUR an. Gewinne von 2,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 44,25 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
