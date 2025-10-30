Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 71,20 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 71,20 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 71,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 77,80 EUR. 9,27 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 40,73 Prozent sinken.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Drägerwerk einen Gewinn von 0,79 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – ein Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 774,57 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,17 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

